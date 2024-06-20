Сборная России выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сборная России досрочно стала победителем медального зачета Игр БРИКС, выиграв 173 золотые медали, передает ТАСС.

Также российские спортсмены завоевали 101 серебряную и 69 бронзовых наград. На втором месте расположилась сборная Белоруссии с 32 золотыми, 56 серебряными и 68 бронзовыми медалями. На третьем – Китай. Спортсмены получили 17, 17 и 12 медалей соответственно.

Всего на Играх БРИКС разыгрывается 387 комплектов медалей, из них осталось разыграть 140. При этом в двух дисциплинах белорусские спортсмены не принимают участия.

Первую золотую медаль России принесла синхронистка Светлана Колесниченко. По итогам технической программы спортсменка набрала 313,6900 балла. Позже сообщалось о выигрыше произвольной программы синхронистов Александра Мальцева и Олеси Платоновой, которые выступают в смешанном дуэте. Они набрали 233,0779 балла.