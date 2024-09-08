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08 сентября, 16:20

Технологии

РКН зафиксировал 222 DDоS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ в период подготовки и проведения единого дня голосования. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев в информцентре ЦИК РФ, передает ТАСС.

Более того, в ведомстве зафиксировали 167 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней. Уже приняты меры по их восстановлению, уточнил Зайцев.

Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты. Мощность в пике достигала свыше 163 гигабит в секунду и 15,1 миллиона пакетов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что с начала голосования на выборах было заблокировано около 150 тысяч атак на интернет-ресурсы ЦИК России. Из них порядка трех тысяч – это воздействие высокого уровня критичности. Также она рассказала, что уровень атак на системы ДЭГ низкий: за все время голосования на выборах не превышает пяти тысяч.

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