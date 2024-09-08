Калиматов избран на должность главы Ингушетии на второй срок

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Депутаты в Ингушетии избрали Махмуда-Али Калиматова на должность главы республики на второй срок. Соответствующая информация появилась на официальном портале субъекта.

В единый день голосования парламентарии выбирали из кандидатов, которых ранее предложил Владимир Путин. Всего на заседании присутствовали 32 депутата, 25 из которых поддержали Калиматова.

"Обязуюсь соблюдать конституцию Ингушетии, добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики", – сказал он во время присяги.

8 сентября назначили единым днем голосования в России.

Жалоб на нарушения во время ЕДГ мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации, отметила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. В 26 российских регионах через ДЭГ проголосовали уже около 3,5 миллиона избирателей.

