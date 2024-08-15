Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

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Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона, передает пресс-служба правительства Ингушетии.

В список вошли депутат Народного Собрания, член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР Ислам Гадиев, действующий глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Выборы главы Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября. Их проведут члены парламента.

8-е число выбрала единым днем голосования председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.

Между тем ЦИК РФ разрешил восьми приграничным регионам РФ – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям, Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю – провести досрочное голосование с 28 августа.

