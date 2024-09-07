Памфилова не исключила использование ТЭГ в регионах по примеру Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова не стала исключать возможность расширения использования терминалов электронного голосования в других регионах по примеру Москвы, передает Агентство "Москва".

"Мы вот уже понимаем, что если два года назад мы настаивали и хотели, чтобы КОИБ были произведены дополнительно, а сейчас вот уже видим, опыт Москвы нас подвигает, что, наверно, надо думать о новом поколении чего-то, и как раз вот Артема Александровича (начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко. – Прим. ред.) мы просили подумать, подсчитать, посмотреть вот эти ваши терминалы и так далее", – рассказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Речь идет о разработке некой программы, которую было бы реально применить в масштабах всей страны, пояснила она. По ее словам, ЦИК продолжит работать над распространением опыта столицы в остальных регионах России.

При этом Центризбирком учитывает проблемы, которые этому препятствуют, подчеркнул, в свою очередь, зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами. Там для нее провели экскурсию, а затем глава ЦИК пообщалась со студентами различных вузов.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. К настоящему времени участие в голосовании уже приняли около 2,5 миллиона москвичей. При этом 2,2 миллиона из них сделали это в онлайн-формате.

Граждане могут отдать свой голос онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.