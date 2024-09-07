Политолог Август объяснила рост популярности электронного голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Электронное голосование выбирают уже 80% москвичей. Одной из причин популярности подобного формата является нехватка времени, рассказала в беседе с "Газетой.ру" политический консультант Алена Август.

По словам эксперта, онлайн-голосование позволяет сэкономить время и выполнить свой гражданский долг.

"Традиционно в первый день с утра при голосовании онлайн наблюдается электронная очередь – когда одновременно много человек заходит на портал, чтобы проголосовать", – сказала Август, добавив, что электронная очередь позволяет распределить нагрузку, а это позволяет всем проголосовать и не потерять свой голос.

Август считает, что электронное голосование делает выборы более доступными и понятными. Помимо этого, в Москве имеется сильная и защищенная платформа для голосования, тогда как многие страны не смогли освоить этот механизм, напомнила политконсультант. В свою очередь, программа "Миллион призов" стала традицией и поддерживает интерес к выборам.

"И у программы есть дополнительные точки полезности. Во-первых, там продвигаются товары российского производства, что тоже важно, потому что люди с ними знакомятся. А во-вторых, там можно баллы оставить на благотворительность, что для многих тоже является таким простым способом входа в благотворительную деятельность", – заключила политолог.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина начались 6 сентября и продлятся до 8 сентября. Свой выбор сделали уже более 2 миллионов москвичей.

Между тем столичная система электронного голосования успешно противостоит кибератакам, отметили в Общественном штабе. Усовершенствовать систему помогли тестовые процедуры голосования.