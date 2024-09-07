Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первый розыгрыш баллов в рамках программы "Миллион призов" завершился. Победителями стали 1 133 250 участников, из них 1 122 000 в основном розыгрыше и 11 250 – в дополнительном, о результатах сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В основном этапе приняли участие москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов Мосгордумы 6 сентября в формате онлайн или через специальный терминал на участке. Они выиграли одну, три или пять тысяч призовых баллов. Полученные бонусы можно обменять на товары у партнеров программы, скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также на билеты в столичные музеи и театры.

Скидку в размере 15 тысяч баллов можно получить в качестве дополнительного приза в категориях "Спорт", "Путешествия и культура" и "Техника для дома". Регистрация на участие в дополнительном розыгрыше доступна до 19:59 8 сентября.

Гарантированные призы предусмотрены для тех, кто отдал свой голос онлайн впервые и не сумел одержать победу в рамках основного розыгрыша, а также жители столицы, возраст которых превышает 60 лет, если они выбрали формат голосования онлайн и не смогли стать победителями основного розыгрыша. Им будет начислено по тысяче призовых баллов.

Сообщение о выигрыше приходит с номера DIT_MOS, после чего победителю необходимо успеть до 30 сентября активировать код на портале "Миллион призов". Затем он сможет распоряжаться полученными баллами. Промокод действителен до 15 декабря включительно. Подробную информацию об акции можно узнать по ссылке.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября, они продлятся до 8-го числа.

Между тем второй день голосование проходит в штатном режиме. Более 2 миллионов москвичей уже сделали свой выбор.

Столичная система электронного голосования успешно противостоит кибератакам, отметили в Общественном штабе. Усовершенствовать систему помогли тестовые процедуры голосования.

