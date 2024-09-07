Второй день голосования на выборах в Москве начался штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Стартовал второй день голосования на выборах депутатов в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркино. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"Избирательные участки снова открыты, онлайн-голосование на сайте elec.mos.ru продолжалось всю ночь", – добавили там.

Штаб продолжает свою работу, наблюдатели уже находятся на своих местах, а видеонаблюдение за ходом голосования не прекращалось ни на минуту. В результате первые сутки выборов в Москве также прошли штатно.

Выборы депутатов стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все совершеннолетние горожане, обладающие постоянной прописки в Москве. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

За первый день выборов в Москве свои голоса отдали свыше 1,8 миллиона человек, 1,65 миллиона из которых решили сделать это в онлайн-режиме. Почти 110 тысяч горожан отдали свои голоса на участках при помощи электронных терминалов, а еще 60 тысяч проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

