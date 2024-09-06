Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Голосование на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино началось в Москве.

Отдать свой голос могут москвичи, достигшие 18-летнего возраста и имеющие постоянную регистрацию в Москве. Избиратели могут проголосовать любыми способами, в том числе онлайн со своих устройств или на избирательном участке при помощи терминала электронного голосования или бумажного бюллетеня.

Голосование в режиме онлайн открыто на странице elec.mos.ru. Благодаря этому формату могут отдать свой голос даже те, кто находится в другом регионе РФ. Нужно только иметь выход в интернет и полную учетную запись на портале mos.ru.

Получение бюллетеня доступно до 20:00 8 сентября. Для этого нужно зайти на elec.mos.ru и нажать на "Приступить к голосованию". Помимо этого, нужна регистрация на mos.ru. После этого необходимо подтвердить личность при помощи кода, которые придет в СМС по номеру телефона, который указан в личном кабинете пользователя. Бюллетень загрузится после ознакомления пользователя с правилами голосования. Когда участник голосования сделает выбор, надо нажать кнопку "Проголосовать". Это можно сделать в течение часа с момента открытия бюллетеня, но не позже 20:15 8 сентября.

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября. Бюллетень можно получить только на участке по месту постоянной регистрации. Использовать терминалы онлайн-голосования можно на любом избирательном участке Москвы.

Те, кто проголосуют электронно смогут получить баллы в розыгрышах "Миллиона призов". Позже полученные баллы можно обменять на скидки и товары у партнеров акции #ВыбираемВместе2024 – Москва.

Принять участие в выборах могут все совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. За ходом голосования готовы наблюдать 12 680 человек.

Кроме того, более 4 тысяч избирательных кампаний по 83 региону страны пройдут в единый день голосования. Россияне выберут губернаторов 21 субъекта, а в 4 – главы регионов будут избраны местными законодательными органами. Также состоятся довыборы различных депутатов, глав Абакана и городского округа Анадырь и выборы в Заксобрания 13 регионов РФ.

