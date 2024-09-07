Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Фото: kremlin.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве. Премьер-министр оставил свой голос в онлайн-формате, передает в телеграм-канале кабмина.

"Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение – ради настоящего и будущего России", – подчеркнул Мишустин.

Он также отметил важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах. По его словам, главы субъектов и депутаты представляют интересы людей на местах. Они должны знать обо всем, что волнует граждан, и руководствоваться в своей работе приоритетами по улучшению качества жизни людей и созданию условий для того, чтобы РФ оставалась "сильной и процветающей", добавил Мишустин.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября, они продлятся до 8-го числа. Между тем второй день голосование проходит в штатном режиме. Более 2 миллионов москвичей уже сделали свой выбор.

Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.