Диана Гурцкая впервые проголосовала на терминале со включенным скринридером

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая проголосовала на выборах в Мосгордуму при помощи терминала электронного голосования, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба.

Система электронного голосования адаптирована для слабовидящих и слепых, а также для людей с нарушениями моторики. Этим категориям граждан помогает голосовать специальная программа – скринридер. Он переводит появляющуюся на экране информацию в речь, которую избиратель воспринимает через наушники.

"Москва заботится о том, чтобы свой выбор мог сделать каждый!" – заявили в штабе.

Выборы депутатов стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

В первый день свои голоса отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

