Космонавт Шкаплеров: ДЭГ является наиболее удобным способом голосования

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – наиболее удобный способ отдать свой голос на выборах. Об этом заявил летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров, пишет Агентство "Москва".

Шкаплеров отметил, что у человека не всегда есть возможность посетить избирательный участок, так как могут быть различные планы и командировки. Однако посредством электронного голосования граждане могут изъявить свое желание и придя на участок. Находясь на орбите, дважды голосовал за президента РФ, добавил летчик-космонавт.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.