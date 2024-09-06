Система электронного голосования Москвы отразила 39 DDoS-атак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московская система электронного голосования 6 сентября успешно отразила 39 DDoS-атак. Об этом на брифинге заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, передает сайт штаба.

Ковалев отметил, что атаки не повлияли на ход голосования. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова добавила, что свой голос уже отдали около 1,4 миллиона человек, большая часть из которых предпочла голосовать онлайн или на участках при помощи терминалов электронного голосования.

Спикеры указали, что жители Москвы также могут проголосовать бумажным бюллетенем – таким способом воспользовались около 25 тысяч человек.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

Свой голос онлайн уже отдал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что россияне примут активное участие в голосовании.

Также в выборах МГД принял участие и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он проголосовал на избирательном участке № 75 в Пресненском районе столицы.