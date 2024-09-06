Гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова проголосовала на выборах в МГД онлайн

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Анна Трапкова проголосовала на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщает Музей Москвы в своем телеграм-канале.

В сообщении учреждения отмечается, что глава музея предпочла онлайн-голосование из-за удобства его формата. Так, отдать свой голос можно, "даже сидя на веранде кофейни "Лес" во время короткого перерыва на чашку кофе между рабочими встречами".

Также в музее подчеркнули, что дума играет большую роль в жизни Москвы, поэтому особенно важно отдать свой голос на выборах в МГД.

Выборы депутатов в Московскую городскую думу, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина проходят 6, 7 и 8 сентября. В эти дни жители столицы определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Ранее председатель Госдумы Володин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Володин отдал свой голос на избирательном участке № 75 в Пресненском районе столицы.