На выборах в МГД жителям столицы будут доступны все способы голосования

С 6 по 8 сентября 2024 года в столице пройдут выборы депутатов Московской городской думы. Кроме того, те, кто зарегистрирован в ТиНАО и Куркине, отдадут голоса за муниципальных депутатов. Сделать выбор можно будет онлайн или на избирательном участке. Подробнее – в материале Москвы 24.

Кто может участвовать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Возможность принять участие в выборах в столице есть у граждан, которые:



достигли возраста 18 лет;

постоянно зарегистрированы в Москве;

для электронного голосования – имеют полную учетную запись на сайте mos.ru (проверить это можно в личном кабинете).

Какие есть способы голосования?

Жители столицы могут проголосовать тремя способами:



онлайн;

на избирательном участке;

на дому по состоянию здоровья (для этого избирателю или его родственникам нужно подать заявку на участок по месту постоянной регистрации до 14:00 8 сентября ).

Как проголосовать онлайн?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Онлайн-голосование будет проходить с 08:00 6 сентября до 19:59 8-го. Местонахождение избирателя не играет роли, а сам процесс займет не больше нескольких минут.

Для этого нужно:

зайти в личный кабинет на mos.ru с любого устройства с доступом в интернет – смартфона, планшета, компьютера;

нажать кнопку "Перейти к голосованию";

ввести в специальное поле СМС-код , который придет на указанный при регистрации номер телефона (вместо СМС может поступить звонок, тогда в поле нужно ввести последние четыре цифры входящего номера – и бюллетень откроется);

, который придет на указанный при регистрации номер телефона (вместо СМС может поступить звонок, тогда в поле нужно ввести входящего номера – и бюллетень откроется); поставить галочку напротив кандидата и нажать кнопку "Проголосовать".

Важно: при проблемах с подключением не следует закрывать страницу с бюллетенем, нажимать в браузере кнопку "Назад" или перезагружать/выключать устройство – иначе восстановить бюллетень будет невозможно. Нужно просто обновить страницу браузера – тогда сам бюллетень перезагрузится, и вы сможете отдать свой голос.

Как защищены голоса?

Весь процесс анонимный – никто, кроме самого пользователя, не имеет доступа к данным о его выборе. Электронные голоса защищены несколькими способами:

шифрованием – каждый голос шифруется несколько раз с помощью специальных алгоритмов и защитных кодов;

обезличиванием – информация о бюллетене не сохраняется ни на устройстве, с которого проголосовали, ни на сервере администратора;

блокчейном – технология является одной из самых надежных и позволяет предотвращать любые попытки изменить чей-либо голос;

наблюдателями – они могут проводить проверочные транзакции, чтобы данные о ходе голосования не менялись.

Как проголосовать на участке?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Избирательные участки будут работать с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. Для того чтобы отдать свой голос, необходимо иметь при себе паспорт.

Сделать выбор можно с помощью электронного терминала. Для этого достаточно прийти на любой участок (найти свой можно по ссылке), а затем:

подойти к терминалу и приложить паспорт к сканеру;

дождаться появления бюллетеня на экране, поставить галочку напротив кандидата и нажать "Проголосовать".

Важно: возможность воспользоваться бумажным бюллетенем в этом году доступна только тем, кто подавал заявление до 2 сентября.