Жителям столицы объяснили задачи и полномочия московских депутатов

C 6 по 8 сентября 2024 года состоятся выборы в Московскую городскую думу. Также в эти дни в ряде столичных районов пройдет голосование за муниципальных депутатов. Расскажем, чем предстоит заниматься народным избранникам и как обратиться к ним за помощью.

Выборы депутатов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва начнутся 6 сентября в 08:00 и продлятся до 20:00 8-го. Всего в парламент пройдут 45 человек – по количеству избирательных округов, на которые разделена столица. Их полномочия будут действовать пять лет.

В депутаты МГД может избираться гражданин России, достигший 21 года и обладающий пассивным избирательным правом (возможность быть избранным в госорган).

Кроме того, жители ТиНАО и района Куркино выберут свыше 100 муниципальных депутатов (также на пять лет). Стать ими могут все совершеннолетние граждане РФ (также обладающие пассивным избирательным правом).

Проголосовать можно будет онлайн на сайте mos.ru или на участке, а также дома (по состоянию здоровья – нужно подать заявку по месту регистрации до 14:00 8 сентября).

Законодательные инициативы

Основная задача депутатов Мосгордумы – разрабатывать и принимать законы, которые регулируют жизнь в столице и улучшают ту или иную сферу, от транспорта и экологии до социальной поддержки и образования. Чтобы процесс шел наиболее эффективно, они распределяются по рабочим группам и комиссиям и участвуют в обсуждениях инициатив на заседаниях.

Кроме того, депутаты ежегодно принимают городской бюджет: например, на 2024 год в нем заложены доходы в 4,3 триллиона рублей и расходы почти в 4,8 триллиона. При этом больше 600 миллиардов направлено на оказание мер соцподдержки, что охватит порядка 4,5 миллиона москвичей.

При этом муниципальные депутаты тоже имеют право выдвигать собственные законодательные инициативы. К примеру, выступать за расширение полномочий органов местного самоуправления.

Развитие округа

Парламентарии активно участвуют в общественной жизни города. За каждым избранником закреплен свой округ: депутат Мосгордумы должен знать, какие там есть проблемы, и предлагать для них решения. В частности, от его активной позиции зависит, когда появится новый благоустроенный парк, детские площадки возле дома и так далее.

Найти номер своего округа можно по ссылке.

Схожие задачи и у муниципальных депутатов: например, на уровне своего района они утверждают список парков и скверов, которые нужно благоустроить, и определяют, что именно сделать и какой на это необходим бюджет. Кроме того, избранники состоят в комиссии по приемке домов после капремонта, проверяя их качество и указывая на нарушения, если они есть. По итогу мундеп должен подписать акт выполненных работ – без этого ремонт считается незаконченным.

Решение проблем

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Мосгордумы получают обратную связь от москвичей, чтобы больше узнать о проблемах и потребностях жителей своего округа. За первые два квартала 2024 года городским парламентариям поступило почти восемь тысяч обращений, а сами они провели 140 приемов, отмечается на сайте МГД. Вопросы касались в том числе ЖКХ и благоустройства, здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения. Муниципальные депутаты тоже регулярно встречаются с жителями, в том числе на придворовых территориях.

Главная задача каждого народного избранника на уровне района или округа – выслушать человека и помочь решить его вопрос. Например, если возникли трудности с обслуживанием дома, капитальным ремонтом или благоустройством, они обращаются к управляющей компании и городским органам власти.

Найти контакты парламентариев избиратели могут на сайте Мосгордумы, а мундепов – на интернет-порталах муниципальных округов. Также многие из них общаются с избирателями через свои соцсети.