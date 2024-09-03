Москвичи смогут найти официальную информацию о выборах на портале mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Официальную информацию о сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы (МГД), муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино можно на страницах портала mos.ru и сайта ag-vmeste.ru, а также получив СМС от имени DIT_MOS и от электронных рассылок с адреса newsletter@mos.ru, либо из уведомлений городских приложений. Соответствующая информация появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Основные данные о всех способах голосования можно найти именно на mos.ru, здесь же москвичи получат ответы на часто задаваемые вопросы, найдут информацию о задачах будущих депутатов и ссылки на полезные сервисы и страницы.

Сайт elec.mos.ru позволит узнать подробнее об электронном голосовании – об удобстве формата и степенях защиты электронных голосов. Тут же можно перейти к сервису проверки доступных способов голосования и к странице акции #ВыбираемВместе2024 – Москва. На последней странице предлагается прочитать об условиях акции и возможных призах.

Для горожан, голосующих очно, будет полезной страница для поиска избирательного участка, а интерактивная карта поможет найти участок по месту прописки, либо ближайший к удобному адресу. Здесь же можно проложить маршрут.

Кроме того, электронные рассылки о выборах помогут горожанам не только получить уникальный код для участия в акции #ВыбираемВместе2024 – Москва и узнать о начале голосования, но и ознакомиться с графиком работы избирательных участков и выигрыше в призовой акции.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru либо на любом избирательном участке города при помощи терминала. Получить бумажный бюллетень получится по месту регистрации, но для этого потребуется подать соответствующее заявление до 2 сентября.

Ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования на выборах разделят 5 сентября в 12:00. Его соберут обратно уже 8 сентября, после завершения выборов.

