Более полумиллиона человек проголосовали на выборах депутатов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более полумиллиона человек приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов в Москве, следует из данных Общественного штаба в официальном телеграм-канале.

Процедура голосования продолжается в штатном режиме. Москвичи могут выбрать любой удобный для себя способ участия. Выбор можно сделать онлайн по ссылке.

"Проголосовать на участке можно при помощи терминала электронного голосования – на любом удобном избирательном участке, либо с использованием бумажного бюллетеня – на участке по месту постоянной регистрации, по ранее поданному заявлению", – говорится в публикации.

Бумажные бюллетени имеются в достаточном количестве. Их готовы предоставить и тем гражданам, которые по уважительной причине не смогли подать заявку на голосование "бумагой" заранее. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. В это время можно также проголосовать онлайн.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина продлятся три дня – 6, 7 и 8 сентября. Жители столицы определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Среди тех, кто голосует онлайн, пройдет десятая акция "Выбираем вместе – 2024" программы "Миллион призов". Эти баллы можно будет обменять на промокоды у партнеров программы и выгодно приобрести продукты, лекарства, одежду, технику, товары для дома, канцтовары для школьников.

