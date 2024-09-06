Общественный штаб: выборы в Москве начались в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выборы в Москве начались в штатном режиме в 08:00 6 сентября, передает сайт Общественного штаба по наблюдению.

Глава Общественного штаба в Москве Вадим Ковалев отметил, что наблюдатели приступили к работе на всех избирательных участках.

"Все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели", – добавил он.

По словам Ковалева, в корпусе наблюдателей в этот раз состоят 12 680 человек, 49% из которых – это граждане в возрасте от 18 до 35 лет, 26% – жители столицы от 35 до 50 лет, 25% – москвичи старше 50 лет.

Граждане могут отдать свой голос онлайн или сделать выбор на избирательном участке. В последнем случае можно воспользоваться терминалом или бумажным бюллетенем – предполагается, что этот способ выберут около 200 тысяч избирателей.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина будут проходить 6, 7 и 8 сентября. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Тем, кто планирует проголосовать через ТЭГ, нужно будет иметь при себе паспорт, который необходимо отсканировать в терминале. При этом таким избирателям не нужно будет подходить к члену комиссии.

