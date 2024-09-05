Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" на скидки на полезные товары

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи, которые электронно проголосуют на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, смогут выиграть призовые баллы в рамках акции #ВыбираемВместе2024 – Москва, передает портал мэра и правительства столицы.

Эти баллы можно будет обменять на промокоды у партнеров программы "Миллион призов" и выгодно приобрести продукты, лекарства, одежду, технику, товары для дома, канцтовары для школьников. Также их можно использовать, чтобы пополнить карту "Тройка", оплатить чеки в кафе, билеты в театр или направить их на благотворительность. При обмене каждый призовой балл равен одному рублю.

По традиции самыми популярными категориями партнеров становятся супермаркеты, магазины продуктов и детских товаров, а также маркетплейсы. Также популярностью пользуется категория "Аптеки". Среди партнеров программы "Миллион призов" несколько аптечных сетей, поэтому каждый сможет выбрать ту, которая ему привычнее и удобнее.

Стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 – Москва могут совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице, которые проголосуют на сентябрьских выборах в электронном формате – при помощи терминала на избирательном участке или онлайн на elec.mos.ru. При этом у них должна быть стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Розыгрыши пройдут 7, 8 и 9 сентября.

В рамках основного розыгрыша акции можно выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Москвичи, которые проголосуют на mos.ru и не победят в основном розыгрыше, могут расчитвать гарантированный приз: тысячу баллов. Это коснется впервые голосующих онлайн, а также избирателей старше 60 лет. При совпадении данных категорий баллы не суммируются.

Помимо этого, участники онлайн-голосования до 19:59 8 сентября могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов и выбрать одну из категорий: "Техника для дома", "Спорт" или "Путешествия и культура". Победителям розыгрыша доступны промокоды любого партнера программы "Миллион призов" в выбранной при регистрации категории со скидкой 15 тысяч призовых баллов.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования будут наблюдать 12 680 человек. В штабе уже заявили о полной готовности к сентябрьским выборам.