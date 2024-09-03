Соцопрос: более 60% москвичей планируют голосовать дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 60% опрошенных москвичей планируют голосовать дистанционно, показал результат опроса исследовательской группы Russian Field, на которую ссылается замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.

"При этом интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи от 18 до 26 лет и среди людей в возрасте от 27 до 34 лет. В этих возрастных группах голосовать онлайн планируют 79 и 77% опрошенных, соответственно", – цитирует его сайт штаба.



В свою очередь, очное голосование чаще всего выбирают москвичи в возрасте старше 60 лет. Результаты опроса также показали высокую осведомленность опрошенных о заявительном порядке голосования при помощи бумажного бюллетеня. Так решили проголосовать 13 482 горожанина, отправивших соответствующие заявки.

"Мы понимаем, что число людей, проголосовавших таким способом, будет больше, ведь горожане, находящиеся, например, на лечении в стационарах или проходящие воинскую службу тоже, будут голосовать при помощи "бумаги": мы прогнозируем, что общее количество избирателей, которые в итоге проголосуют бумажным бюллетенем, будет порядка 200 тысяч", – уверена председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Также начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко призвал не торопиться тем, кто голосует при помощи дистанционного электронного голосования, так как в процессе возможны очереди.

"Это нормальная, штатная работа системы, такие очереди мы часто наблюдаем, например, в банках. Можно немного подождать или проголосовать чуть позже, необязательно делать это в 8 часов утра 6 сентября", – сказал он.

В ходе состоявшегося 3 сентября заседания Оперштаба было заявлено, что наблюдать за выборами будут 12 680 наблюдателей, добавил руководитель штаба Вадим Ковалев. Также была определена дата проведения церемонии разделения ключа расшифровки ДЭГ и выбраны его хранители. Ими стали Ковалев, Асафов, Кириллова, член штаба Виктор Блажеев и общественник Кирилл Шулика.

Ранее в штабе уже заявили о полной готовности к сентябрьским выборам депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина.

Выборы пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru либо на любом избирательном участке города при помощи терминала.

