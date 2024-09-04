Москвичам рассказали, как получить цифровой бюллетень для голосования на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Избирателям нужно будет подтвердить свою личность и ознакомиться с порядком проведения голосования, чтобы получить цифровой бюллетень. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. При этом у них не должно быть поданного заявления для голосования бумажным бюллетенем.

Онлайн-голосование пройдет на странице elec.mos.ru, присоединиться можно будет при наличии полной учетной записи на mos.ru. Для этого нужно зайти на страницу голосования и нажать на кнопку "Приступить к голосованию". Авторизоваться на mos.ru можно до или после этого.

Пользователю понадобится подтвердить личность и участие в голосовании с помощью кода, который он получит в СМС или после запроса звонка.

Для того чтобы принять участие в электронном голосовании на избирательном участке, нужно прийти с паспортом и отсканировать его на терминале электронного голосования. Паспортные данные распознаются и пройдут проверку в системе автоматически. Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут обратиться за помощью к членам участковой избирательной комиссии.

Отдать голос при помощи электронного бюллетеня можно в течение часа с момента его открытия, но не позднее 20:15 8 сентября.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования будут наблюдать 12 680 человек. Для безопасности ключ расшифрования результатов дистанционного голосования сначала разделят, а потом соберут вновь.