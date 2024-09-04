Столичный ДИТ напомнил о правилах кибербезопасности перед выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент информационных технологий напомнил горожанам о правилах кибербезопасности перед предстоящими выборами, которые пройдут в Москве с 6 по 8 сентября. Об этом пишет портал мэра и правительства со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Московская система электронного голосования надежно защищена от внешнего вмешательства и за пять лет работы ни разу не была взломана. Однако злоумышленники часто пользуются доверием москвичей к городским сервисам и под видом официальных интернет-ресурсов выманивают у горожан личную информацию", – добавили в департаменте.

Проголосовать в дистанционном электронном режиме можно на сайте elec.mos.ru, а единственным порталом для наблюдения за голосованием является observer.mos.ru.

При этом жителям стоит помнить о базовых правилах цифровой гигиены. Во первых, регулярно менять пароль от аккаунта на портале mos.ru. Во вторых, периодически проверять активные сессии. Также важно установить двухфакторную аутентификацию и не передавать никому коды из СМС или пуш-уведомлений.

Мошенники могут просить перейти по ссылкам для якобы перепроверки своих данных перед голосованием. Такие сообщения поступают как на почту, так и в мессенджерах. С большой вероятностью все подозрительные ссылки являются фишингом. Если ввести там свои данные, то они будут скомпрометированы. Уведомления и сообщения о выборах в столице могут приходить только через СМС от имени DIT_MOS или DEG_MOS, а также с электронной почты newsletter@mos.ru.

Также злоумышленники могут звонить москвичам под различными предлогами, чтобы выманить личные данные и другую информацию. В департаменте напомнили, что город никогда не просит сообщать коды или подобные сведения, а также не спрашивает, за кого проголосовал избиратель. В случае сомнений в достоверности личности звонящего стоит перезвонить в ведомство самому по номерам из справочника на портале mos.ru.

"Кроме того, в рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам" в Москве работает горячая линия по вопросам противодействия телефонному мошенничеству: +7 495 870⁠-35⁠-94", – подчеркнули в ведомстве.

Гражданам могут грозить и другие опасности, включая телеграм-ботов. Те якобы предлагают проверить, правильно ли учтен голос, либо просят прислать фото бюллетеня для якобы независимого подсчета голосов. Любые данные могут попасть в руки киберпреступников, которые будут использовать их для мошенничества и политических провокаций.

"При голосовании онлайн или через терминал на участке необходимо нажать галочку "Хочу получить адрес зашифрованной транзакции в блокчейн", скопировать полученный буквенно-цифровой код и затем проверить транзакцию в обзервере – специальном сервисе для наблюдения за электронным голосованием", – рассказали в пресс-службе о единственном способе проверить корректность учтенного голоса.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru, либо при помощи терминала на любом избирательном участке Москвы. За ходом голосования будут наблюдать 12 680 человек, которые уже прошли обучение. Для безопасности ключ расшифрования результатов дистанционного голосования сначала разделят, а потом соберут вновь.

