Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов МГД

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", – написал он.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, которые обладают активным избирательным правом в ходе данной кампании.

Голосование онлайн и на участках идет в штатном режиме, отметил глава Общественного штаба Вадим Ковалев. К настоящему моменту свои голоса отдали 1,4 миллиона москвичей. При этом Ковалев уточнил, что московская система успешно отразила 39 DDOS-атак, которые не оказали влияния на ход голосования.