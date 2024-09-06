1,4 миллиона москвичей проголосовали на выборах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

1,4 миллиона москвичей проголосовали на выборах депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. Об этом сообщает пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"На московскую систему электронного голосования сегодня совершено 39 DDOS-атак, все они успешно отражены и не оказали влияния на ход голосования", – подчеркнул глава Общественного штаба Вадим Ковалев.

По его словам, система дистанционного электронного голосования работает стабильно, а штаб продолжает наблюдать за ходом выборов.

Голосование проходит с 6 по 8 сентября. Проголосовать могут все совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе. Доступно несколько способов отдать свой голос: онлайн со своих устройств, при помощи электронного терминала на избирательном участке, а также при помощи бумажного бюллетеня. Голосование на выборах депутатов МГД проходит штатно и без нарушений, отмечал ранее депутат ГД Петр Толстой.

