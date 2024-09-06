Председатель МГД Шапошников проголосовал с помощью электронного терминала

Фото: moscow.er.ru

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников проголосовал в рамках выборов в столице. Для этого он выбрал терминал электронного голосования на участке, рассказал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обычно отдавал предпочтение онлайн-формату голосования, но в этот раз смог лично убедиться, что выражение своей позиции через терминал также является удобным способом. По словам Шапошникова, он смог проголосовать быстро и без сбоев.

"Весь процесс голосования занял не больше минуты – от сканирования паспорта до момента, когда твой голос учитывается, попадая в защищенный блокчейн московской системы ДЭГ", – рассказал парламентарий.

По его словам, плюсы электронного формата голосования являются очевидными. Так, этот метод позволяет исключить человеческий фактор и сократить время, необходимое для подведения итогов выборов. Шапошников назвал число москвичей, которые участвуют в выборах с помощью ДЭГ и ТЭГ, подтверждением согласия большинства избирателей столицы с его словами.

Кроме того, парламентарий побеседовал с наблюдателями, которые следят за ходом выборов на участке, а таже с членами комиссии. Они заверили председателя МГД, что работа над сохранением эталонного московского стандарта выборов продолжается, а процесс голосования идет штатно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин тоже собирается проголосовать на выборах в Мосгордуму. Однако на данный момент неизвестно, в каком формате президент намерен это сделать.