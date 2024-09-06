Песков заявил, что Путин планирует поучаствовать в голосовании на выборах в Мосгордуму

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Владимир Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, в каком формате президент решит это сделать", – добавил он.

Более миллиона человек уже проголосовали на выборах в столице. Большая часть граждан отдала предпочтение онлайн-формату, уточнили в Общественном штабе.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября.

Голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не выявили, отметил глава штаба Вадим Ковалев. Выборный процесс контролируют наблюдатели.

