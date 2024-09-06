06 сентября, 13:45Политика
Песков заявил, что Путин планирует поучаствовать в голосовании на выборах в Мосгордуму
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы сообщим, в каком формате президент решит это сделать", – добавил он.
Более миллиона человек уже проголосовали на выборах в столице. Большая часть граждан отдала предпочтение онлайн-формату, уточнили в Общественном штабе.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября.
Голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не выявили, отметил глава штаба Вадим Ковалев. Выборный процесс контролируют наблюдатели.
Онлайн и на участках: москвичи получили более 1 млн бюллетеней на выборах