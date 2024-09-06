Более одного миллиона человек проголосовали на выборах депутатов в столице

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более миллиона человек проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы, передает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

По данным штаба, большая часть проголосовавших к настоящему моменту выразила свою позицию в онлайн-формате на специальной странице elec.mos.ru. Выбрать такой способ голосования могут те пользователи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Кроме того, москвичи могут голосовать и на избирательных участках. Свой выбор с помощью терминалов в настоящее время успели сделать 43 тысячи человек. Бумажными бюллетенями за это время воспользовались около 8 тысяч горожан.

Чтобы принять участие в голосовании традиционным способом, москвичи должны были заранее подать соответствующее заявление. Тем не менее в случае его отсутствия по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии все равно может выдать бюллетень горожанину, который обратится к нему с такой просьбой.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать в их рамках смогут все горожане, которые обладают активным избирательным правом в ходе данной кампании.

Глава штаба Вадим Ковалев отмечал, что голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано. Он также обратил внимание, что на участках выборный процесс контролируют наблюдатели, а из штаба ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Между тем более 4 тысяч избирательных кампаний по 83 региону страны пройдут в единый день голосования. Россияне выберут губернаторов 21 субъекта, а в 4 – главы регионов будут избраны местными законодательными органами. Также состоятся довыборы различных депутатов, глав Абакана и городского округа Анадырь и выборы в Заксобрания 13 регионов РФ.

