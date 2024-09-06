Общественный штаб: голосование онлайн и на участках проходит штатно

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С 08:00 в Москве идут выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование проходит в штатном режиме как на избирательных участках, так и в онлайн-формате, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

За несколько часов, прошедших с начала голосования, не было зафиксировано никаких нарушений, подчеркнул глава штаба, руководитель корпуса наблюдателей городской Общественной палаты Вадим Ковалев. Он также обратил внимание, что на участках выборный процесс контролируют наблюдатели, а из штаба ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Жители столицы могут голосовать онлайн на elec.mos.ru до 20:00 8 сентября, а также на избирательных на участках, которые открыты с 08:00 до 20:00. При этом сделать свой выбор москвичи могут как с помощью терминалов электронного голосования, так и с использованием бумажных бюллетеней по предварительно поданной заявке.

Если же избиратель по уважительной причине не успел вовремя подать заявку на голосование традиционным способом, но все же хотел бы выразить свою позицию именно так, ему могут предоставить соответствующую возможность. Для этого он должен обратиться к председателю участковой избирательной комиссии.

В настоящее время процесс голосования идет в соответствии с установленным порядком. По данным наблюдателей, москвичи не сталкивались с какими-либо сложностями при получении бюллетеней.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать в их рамках смогут все горожане, которые обладают активным избирательным правом в ходе данной кампании.

По мнению депутата Мосгордумы Валерия Головченко, Общественный штаб по наблюдению за выборами демонстрирует высочайший уровень работы. Депутат обратил внимание, что все наблюдатели находятся на своих местах и остаются сосредоточенными.