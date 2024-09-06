Глава "Москонцерта" Илья Бачурин проголосовал на выборах в МГД

Фото: телеграм-канал "Бачурин"

Генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу через терминал электронного голосования. Об этом Бачурин заявил в своем телеграм-канале.

"Каждый выбор, который делает человек, важен! Тем более тот, который определит судьбу родного города, ведь сегодня выборы в Московскую городскую думу! Я проголосовал через терминал электронного голосования. Быстро, удобно, никаких сложностей! Помчал дальше, сэкономив время!" – говорится в сообщении.

Выборы депутатов в МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина проходят три дня – 6, 7 и 8 сентября. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Ранее на выборах в Московскую городскую думу проголосовала гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова. Уточняется, что глава Музея Москвы отдала свой голос онлайн.