06 сентября, 13:08Политика
Режиссер Константин Богомолов проголосовал на выборах в Москве онлайн
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Режиссер Константин Богомолов принял участие в голосовании на выборах в Москве онлайн. Об удобстве электронного формата он написал в своем телеграм-канале.
"Кстати, касательно голосования – благодаря всеобщей цифровизации по времени это меньше, чем сварить кофе", – говорится в его публикации.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина продлятся три дня – 6, 7 и 8 сентября. Жители столицы определят 45 депутатов по одномандатным округам.
Голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано, отметил глава Общественного штаба Вадим Ковалев. Выборный процесс контролируют наблюдатели, а из штаба ведется круглосуточное видеонаблюдение, добавил он.
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