Режиссер Константин Богомолов проголосовал на выборах в Москве онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Режиссер Константин Богомолов принял участие в голосовании на выборах в Москве онлайн. Об удобстве электронного формата он написал в своем телеграм-канале.

"Кстати, касательно голосования – благодаря всеобщей цифровизации по времени это меньше, чем сварить кофе", – говорится в его публикации.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина продлятся три дня – 6, 7 и 8 сентября. Жители столицы определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано, отметил глава Общественного штаба Вадим Ковалев. Выборный процесс контролируют наблюдатели, а из штаба ведется круглосуточное видеонаблюдение, добавил он.

