Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные призы разыграют в рамках акции #ВыбираемВместе2024 – Москва, передает портал мэра и правительства столицы.

Розыгрыши пройдут с 7 по 9 сентября среди тех, кто отдал голос на выборах депутатов МГД дистанционно. Получить дополнительные призы могут и те, кто проголосовал онлайн на портале mos.ru и зарегистрирован на сайте розыгрыша. Среди них разыграют скидку в размере 15 тысяч призовых баллов. Ее можно будет использовать при приобретении промокода у партнера программы "Миллион призов" в одной из выбранных категорий.

Регистрация на розыгрыш открыта до 19:59 8 сентября в разделе "Дополнительные призы" на странице акции. Там нужно указать одну из предложенных категорий, после выбора поменять ее будет нельзя.

Чтобы узнать итоги розыгрыша, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru на странице акции #ВыбираемВместе2024 – Москва. Если пользователь уже прошел регистрацию в розыгрыше дополнительных призов после того, как проголосовал дистанционно, то он становится участником розыгрыша дня, соответствующего дню регистрации. В этом случае нужно повторно зайти на страницу акции и посмотреть результаты.

В рамках основного розыгрыша жители Москвы могут выиграть 1 000, 3 000 или 5 000 призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Для москвичей старше 60 лет, проголосовавших онлайн, а также для тех, кто впервые отдаст свой голос дистанционно и не выиграет в основном розыгрыше, предусмотрены гарантированные призы. Им начислят тысячу призовых баллов. Каждый участник сможет получить только один гарантированный приз.

Узнать подробности о порядке, правилах и сроках проведения акции можно на сайте.

Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина проходят три дня – 6, 7 и 8 сентября. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам.

На данный момент более миллиона человек уже проголосовали. По информации Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, большая часть избирателей к настоящему моменту выразила свою позицию в онлайн-формате на специальной странице elec.mos.ru.