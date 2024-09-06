Надежда Бабкина проголосовала на выборах депутатов Мосгордумы

Фото: телеграм-канал "Надежда Бабкина"

Народная и эстрадная певица Надежда Бабкина приняла участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом она рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"Мой участок для голосования № 73 располагается в ГБОУ Школа № 1520 имени Капцовых, это в Малом Кисловском переулке", – уточнила она в публикации.

Артистка решила не откладывать поход на избирательный участок и сделала свой выбор в первый же день. Она призвала жителей столицы последовать ее примеру.

Свой голос на выборах в Мосгордуму также отдал председатель ГД Вячеслав Володин. Он проголосовал на избирательном участке № 75 в Пресненском районе Москвы.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, которые обладают активным избирательным правом в ходе данной кампании.

Голосование онлайн и на участках идет в штатном режиме, нарушений не зафиксировано, отметил глава Общественного штаба Вадим Ковалев.

