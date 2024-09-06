На выборах в Москве проголосовали 1,5 млн избирателей

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На выборах депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино проголосовали уже примерно 1,5 миллиона избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Как уточнил глава штаба Вадим Ковалев, большая часть из них воспользовалась онлайн-голосованием. Он также напомнил, что горожанам доступны все способы участия в выборах, например, на участках они могут отдать свои голоса с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем.

На данный момент голосование проходит в штатном режиме, подчеркнул Ковалев. Кроме того, на каждом избирательном участке находятся наблюдатели Общественного штаба. Его же сотрудники ведут и круглосуточное видеонаблюдение.

Голосование проходит с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

К текущему моменту свои голоса уже отдали Сергей Собянин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин.