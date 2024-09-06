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06 сентября, 16:42

Мэр Москвы

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин проголосовал с помощью портала mos.ru на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр убедился в том, что система электронного голосования на выборах работает в штатном режиме. Градоначальник также напомнил, что жители столицы выбирают не только депутатов Мосгордумы, но и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

Проголосовать смогут все жители Москвы, которые обладают активным избирательным правом в ходе данной кампании, с 6 по 8 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00, уточнил Собянин.

На данный момент голосование онлайн и на участках проходит штатно, а к текущему моменту на выборах проголосовали около 1,4 миллиона москвичей.

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через портал mos.ru

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