Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в рамках выборов в Мосгордуму, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Свою позицию священнослужитель выразил в Тронном зале храма Христа Спасителя.

"Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью", – объяснили представители РПЦ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин тоже собирается проголосовать на выборах в Мосгордуму. Однако на данный момент неизвестно, в каком формате президент намерен это сделать.

Проголосовать также смогут все жители Москвы, которые обладают активным избирательным правом в ходе данной кампании, с 6 по 8 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00. На данный момент голосование проходит штатно во всех форматах, а отдать свой голос успели около 1,5 миллиона москвичей.