Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы

Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу в онлайн-режиме, передает пресс-служба Кремля.

Лидер России напомнил, что 8 сентября станет единым днем голосования, и уточнил, что результаты будут иметь большое значение для политической стабильности в стране.

"А сегодня – это особенно важно", – заключил Путин.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.

Вместе с президентом к текущему моменту свои голоса уже отдали Сергей Собянин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин.