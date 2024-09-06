Михаил Турецкий отметил удобство московской системы электронного голосования

Фото: телеграм-канал "Михаил Турецкий"

Народный артист России, основатель и продюсер арт-групп "Хор Турецкого" Михаил Турецкий принял участие в голосовании на выборах в Мосгордуму и отметил удобство московской системы электронного голосования.

"Я всегда принимаю участие в голосовании, где бы ни находился. Благодаря технологиям у каждого из нас есть такая возможность, ведь выразить свое мнение и сделать выбор можно онлайн!" – написал он в своем телеграм-канале.

Турецкий уточнил, что процедура занимает не более 5 минут. Также он призвал граждан выполнить свой "гражданский долг".

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.