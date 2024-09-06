Песков: Путин проголосует на выборах в Мосгордуму "совсем скоро"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проголосует на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы "совсем скоро", сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Известно. Скоро. Совсем скоро", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, известно ли, когда проголосует президент.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.