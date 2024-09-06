Музыкант Игорь Бутман проголосовал онлайн через mos.ru на выборах в МГД

Фото: телеграм-канал "Бутман Jazz"

Музыкант Игорь Бутман проголосовал в дистанционном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Артист оставил свой голос онлайн через mos.ru.

"В перерыве между репетициями к концерту в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" и XV Sochi Jazz Festival воспользовался самым удобным способом голосования: сделал свой выбор онлайн. Заходите на сайт mos.ru и отдайте свой голос в электронном формате!" – призвал он.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.