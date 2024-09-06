Председатель МГД Шапошников: выборы в МГД проходят по московскому стандарту голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выборы в столичный парламент проходят в соответствии с московским стандартом голосования. Таким мнением с журналистами поделился председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Касаемо оценки работы Общественного штаба Москвы, оценка как всегда великолепна. Мы не забываем, что Москва более 10 лет назад задала стандарт московских выборов. Каждые выборы, каждый электоральный цикл мы этот стандарт не только подтверждаем, но и улучшаем этот стандарт", – сказал Алексей Шапошников.

Он рассказал о тех изменениях, которые произошли в системе наблюдения за выборами в столице.

"Это видно по тем подразделениям, которые появлялись в Общественном штабе на протяжении вот этих 10 лет. Мы начинали 10 лет назад просто с зала видеонаблюдения, группы разбора и пресс-центра. Сейчас видеоцентр, группы разбора, группа быстрого реагирования, пресс-центр, группа наблюдения за электронными выборами и прочее, прочее, прочее. Плюс большой штаб наблюдателей Общественного штаба, который непосредственно находится на самих участковых избирательных комиссиях. Это говорит о том, что московский стандарт выборов в очередной раз соблюден", – добавил Алексей Шапошников.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.