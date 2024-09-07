Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичная система электронного голосования успешно противодействует кибератакам, которые фиксируются во время выборов депутатов МГД. Об этом рассказал начальник Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Коллеги, кто занимается IT-безопасностью, нам сейчас дали цифру 150 атак. Соответственно, надеемся, что система и дальше продолжит справляться с этими внешними вызовами", – передает Агентство "Москва" его слова.

Ковалев отметил, что усовершенствовать систему помогли тестовые процедуры голосования, которые проходили в преддверии выборов.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября, они продлятся до 8-го числа.

Между тем второй день голосование проходит в штатном режиме. Более 2 миллионов москвичей уже сделали свой выбор.

Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.

