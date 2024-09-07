Более 2 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 2 миллионов жителей столицы проголосовали на выборах в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркино, сообщает Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Москве.

"Голосование продолжается в штатном режиме", – добавили там.

Сделать выбор в режиме онлайн можно по прямой ссылке elec.mos.ru до 20:00 8 сентября. Кроме того, избирательные участки будут работать 7 сентября до 20:00 и 8 сентября – с 08:00 до 20:00.

Выборы депутатов начались 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все совершеннолетние горожане, обладающие постоянной пропиской в Москве. За первый день своих голоса отдали свыше 1,8 миллиона человек, большая часть из которых сделала это при помощи электронного голосования.

