07 сентября, 08:58Политика
Более 2 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Более 2 миллионов жителей столицы проголосовали на выборах в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркино, сообщает Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Москве.
"Голосование продолжается в штатном режиме", – добавили там.
Сделать выбор в режиме онлайн можно по прямой ссылке elec.mos.ru до 20:00 8 сентября. Кроме того, избирательные участки будут работать 7 сентября до 20:00 и 8 сентября – с 08:00 до 20:00.
Выборы депутатов начались 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все совершеннолетние горожане, обладающие постоянной пропиской в Москве. За первый день своих голоса отдали свыше 1,8 миллиона человек, большая часть из которых сделала это при помощи электронного голосования.
Выборы в Мосгордуму будут идти еще два дня