Актриса Елена Захарова отдала голос за депутатов Мосгордумы через ДЭГ

Фото: телеграм-канал Lenazakharova_official

Актриса Елена Захарова оставила свой голос на выборах в Мосгордуму через дистанционное электронное голосование. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы выбираем депутатов Московской городской думы. Уже несколько лет использую электронное голосование. Быстро и удобно", – написала она.

Выборы депутатов стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

В первый день свои голоса отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

