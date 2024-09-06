06 сентября, 21:02Политика
Актриса Елена Захарова отдала голос за депутатов Мосгордумы через ДЭГ
Фото: телеграм-канал Lenazakharova_official
Актриса Елена Захарова оставила свой голос на выборах в Мосгордуму через дистанционное электронное голосование. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
"Сегодня мы выбираем депутатов Московской городской думы. Уже несколько лет использую электронное голосование. Быстро и удобно", – написала она.
Выборы депутатов стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.
В первый день свои голоса отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Новости часа: более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов МГД электронно