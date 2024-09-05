Памфилова заявила, что ЦИК РФ никогда не проводил выборы в такой экстремальной ситуации

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Никогда раньше выборы не проходили в такой экстремальной ситуации, как сейчас. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Председатель ЦИК напомнила, что во время президентской кампании пришлось испытать много разного рода ударов и провокаций. Ситуацию проанализировали, сделали выводы, подготовились, но все изменилось.

По словам Памфиловой, главное отличие в том, что в этот раз враг воюет не на поле боя, а проводит акты терроризма по отношению к мирным жителям. Она считает, что киевский режим перешел грани мыслимого и немыслимого "с подачи своих западных хозяев". ЦИК России принял все необходимые меры для обеспечения безопасности российских избирателей, добавила Памфилова.

Единым днем голосования в России в этом году станет 8 сентября. Пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах страны. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.