Путин поддержал планы Артамонова вновь идти на выборы главы Липецкой области

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Владимир Путин провел встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеосвязи. В рамках встречи президент РФ поддержал намерения главы региона вновь баллотироваться на выборах губернатора.

"Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно", – приводит ТАСС слова Путина.

Артамонов, в свою очередь, доложил главе государства о ситуации в экономике Липецкой области. Владимир Путин напомнил губернатору о важности работать с людьми напрямую, особенно в предвыборный период, а также попросил его обратить внимание на укомплектованность медучреждений региона персоналом.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования – 2024 (ЕДГ) состоится в России 8 сентября. Сама избирательная кампания может еще поменяться, добавила она.

Памфилова отметила, что стало больше избирательных кампаний по выборам глав регионов. По ее словам, к 16 запланированным добавились Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область – Кузбасс и Тульская область. В этих четырех регионах будут проводиться досрочные выборы.