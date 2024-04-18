Губернатор Чибис сказал Путину, что восстанавливается после ранения

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил Владимиру Путину, что восстанавливается после ранения и уже находится на рабочем месте. Об этом пишет ТАСС.

Российский президент в ходе видеосвязи спросил чиновника о его самочувствии. Чибис поблагодарил Путина и ответил, что уже находится в рабочем режиме.

Во время совещания глава региона пригласил президента в новый порт Лавна, который должны запустить в августе 2024 года. После своего доклада он заявил о готовности продолжить работу на посту главы региона. В ответ на это президент РФ пожелал ему успехов на предстоящих губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре.

"Я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное – будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области", – добавил Путин.

Глава Мурманской области был ранен в живот 4 апреля, когда выходил из дома культуры после встречи с жителями Апатитов. Сначала врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако 12 апреля Чибиса выписали из больницы.



Нападавший был оперативно задержан. Им оказался местный житель, которого ранее уже привлекали по статье о причинении вреда здоровью. Против него возбудили уголовное дело, а суд арестовал мужчину на 2 месяца.