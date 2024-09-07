Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Фото: ТАСС/Олеся Кулинчик

Общественный штаб по наблюдению за выборами посетила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает Агентство "Москва".

"Москва, конечно, безусловно, очень веское слово сказала по некоторым элементам цифровизации, что связано с голосованием, с ДЭГ. Конечно, она впереди планеты всей, для нас это очень важно", – сказала Памфилова, добавив, что на федеральном уровне подобное еще не удается сделать по ряду причин.

Однако при этом появляется понимание, что можно взять в перспективе, чтобы распространить опыт уже на всю страну, отметила председатель ЦИК.

Памфиловой провели экскурсию по Общественному штабу, после чего она пообщалась со студентами различных вузов.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. К настоящему времени участие в голосовании уже приняли около 2,5 миллиона москвичей. При этом 2,2 миллиона из них сделали это в онлайн-формате.

Граждане могут отдать свой голос онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.