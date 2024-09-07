Депутат МГД Медведев высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, сообщает Агентство "Москва".

"Что касается работы Общественного штаба, знаете, мы любим очень слово "прозрачность", "прозрачность выборов", в данном случае прозрачность – это вещь абсолютно буквальная: зашли – посмотрели", – отметил он, комментируя ход голосования.

Вместе с тем Медведев обратил внимание на важность участия горожан в выборах. По его словам, гражданское общество существует в том числе благодаря ответственности, которую его члены несут друг перед другом.

Депутат также назвал дистанционное электронное голосование "прекрасной, удобной вещью".

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября. Они продлятся до 8-го числа. К настоящему времени участие в голосовании уже приняли около 2,5 миллиона москвичей, 2,2 миллиона из которых сделали это в онлайн-формате.

Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.