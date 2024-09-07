Почти 2,5 млн москвичей приняли участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Около 2,5 миллиона москвичей приняли участие в голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

При этом большая часть жителей Москвы, выразивших свою позицию, сделали это в онлайн-формате. Их число составляет почти 2,2 миллиона человек.

"На участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 180 тысяч горожан, бумажные бюллетени предпочли более 80 тысяч жителей столицы", – рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

По данным штаба, выборный процесс в столице продолжается в штатном режиме.

Между тем столичная система электронного голосования успешно противодействует кибератакам. Так, во время выборов депутатов МГД было зафиксировано 150 атак. Усовершенствовать систему их отражения помогли тестовые процедуры голосования, которые проходили в преддверии выборов, отметил начальник Общественного штаба Вадим Ковалев.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября, они продлятся до 8-го числа. Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.